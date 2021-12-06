Синоптик Варакин предупредил о предстоящем сильном снегопаде в Москве

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

«С юго-запада к нам выйдет циклон и принесёт обильный снегопад и потепление. Завтра днём ожидается обильный снегопад, он продолжится и в ночь со вторника на среду. В среду и четверг осадки ослабнут, но всё равно будут продолжаться. А вот в пятницу осадков не ожидается. В субботу и воскресенье снегопад прогнозируется, но в гораздо меньших количествах по сравнению со вторником», — рассказал синоптик.

Он отметил, что в течение недели будут наблюдаться «метеокачели».

«Завтра днём температура +0…+2 °С в центре и от -2 до +0 °С в радиусе Новой Москвы. В среду циклон будет смещаться на восток и мы окажемся в тыловой его части. Соответственно, ветер сменится на северный и северо-западный и произойдёт похолодание. К вечеру среды прогнозируется -7…-10 °С. Дальше похолодание будет продолжаться… Холодная погода сохранится до субботы включительно. Но в субботу снова пойдёт смена воздушных масс… На воскресенье мы ждём оттепель, прогнозируется 0 °С», — заключил Варакин.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербурге похолодало почти до -21 °С. И таким образом, был установлен суточный температурный рекорд.