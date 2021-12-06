Для учащихся технических вузов Москвы проведут день карьеры

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В рамках недели «Моспром studweek» для учащихся технических вузов столицы проведут день карьеры. Он запланирован на 18 декабря.
Для учащихся технических вузов Москвы проведут день карьеры
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланированы коуч-сессии, на которых эксперты расскажут об особенностях самопрезентации и правилах ведения переговоров с работодателями. Полученные знания студенты смогут применить на быстрых собеседованиях с представителями промышленных предприятий города.

«Столичным заводам и фабрикам всегда нужны молодые и перспективные специалисты. День карьеры — это отличная возможность для студентов технических вузов пройти собеседование и начать профессиональную деятельность», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, по результатам собеседований представители предприятий отберут лучших кандидатов для дальнейшего трудоустройства или прохождения стажировки.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

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