Биолог допустил распространение более 90% случаев «дельты» в России от одного человека

Более 90% случаев заболевания штаммом коронавируса «дельта» могло произойти от одного человека. С таким мнением выступил биолог Георгий Базыкин.

«Более 90% случаев «дельты» в России — похоже, потомки одного-единственного вируса, завезённого сюда весной. Если вы заразились COVID-19 в России этим летом или осенью, почти наверняка вы болели именно этим вариантом — так называемым AY.122», — приводит РИА Новости его слова.

Базыкин отметил, что лишь одному варианту COVID-19 удалось так широко распространиться, что остальные штаммы не выдержали конкуренции.

Ранее сообщалось, что у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен омикрон-штамм коронавируса.