Адвокат прокомментировал сообщения о протоколах на Киркорова за неуплату дорожных штрафов

Короткая ссылка
Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал сообщения о протоколах в отношении артиста за неуплату дорожных штрафов.
Адвокат прокомментировал сообщения о протоколах на Киркорова за неуплату дорожных штрафов
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Для Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича — и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены», — заявил он в беседе с Life.ru.

Суд должен рассмотреть дела Киркорова 14 декабря. Добровинский высказал мнение, что это слушание будет «самым коротким» в его практике.

Ранее сообщалось, что в суд поступило 90 протоколов в отношении Киркорова за неуплату дорожных штрафов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить