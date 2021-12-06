Адвокат прокомментировал сообщения о протоколах на Киркорова за неуплату дорожных штрафов

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал сообщения о протоколах в отношении артиста за неуплату дорожных штрафов.

«Для Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича — и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены», — заявил он в беседе с Life.ru.

Суд должен рассмотреть дела Киркорова 14 декабря. Добровинский высказал мнение, что это слушание будет «самым коротким» в его практике.

Ранее сообщалось, что в суд поступило 90 протоколов в отношении Киркорова за неуплату дорожных штрафов.