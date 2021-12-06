В Госдуме предложили установить единые антиковидные рекомендации для школ

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Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко предложила установить единые антиковидные рекомендации для школ.
В Госдуме предложили установить единые антиковидные рекомендации для школ
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Как уточняет «Парламентская газета», письмо с просьбой дать соответствующее поручение Костенко планирует направить вице-премьеру, главе оперштаба Татьяне Голиковой в понедельник, 6 декабря.

Так, депутат просит поручить ответственным ведомствам проанализировать региональную практику в школах, а затем обратиться к Роспотребнадзору с просьбой разработать в качестве рекомендаций единый алгоритм по предотвращению инфицирования COVID-19.

Как считает Костенко, в этот алгоритм можно включить все этапы профилактики, в том числе необходимость для учеников с признаками коронавируса сдавать тест и уход на самоизоляцию до получения результатов ПЦР-теста.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о порядке посещения родителями новогодних утренников.

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