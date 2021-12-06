В Госдуме разъяснили ситуацию со штрафами за самовольное остекление балкона

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с RT прокомментировала ситуацию со штрафами за самовольное остекление балконов.

«Абсолютно ничего не поменялось. До сих пор остекление балконов являлось элементом перепланировки и его требовалось согласовывать. Другое дело, что это та перепланировка, которую можно согласовать, в отличие от тех моментов, когда сносят стены между дверью и балконом и там нарушается тепловой контур здания», — сообщила депутат.

Как она отметила, единственное нововведение заключается в том, что нормы касаются не только физических, но и юридических лиц.

«Все остальные нормы — действующие, они не менялись. Процедура согласования остаётся», — подчеркнула Разворотнева.

По её словам, главная проблема состоит в отсутствии должных проверок при проведении перепланировок гражданами.

«Неприятности могут начаться, например, только если с застеклённого балкона упадёт сосулька, если кто-то пострадает, то виновата будет не управляющая компания, а собственник, который это произвёл и не согласовал», — заключила эксперт.

Ранее Министерство строительства и ЖКХ России объяснило, что штрафы за самовольное остекление балконов для граждан существовали и прежде, это не является нововведением.