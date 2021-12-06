На Курилах стартовали учения российских военных со стрельбами

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Российские военные приступили к тренировке со стрельбами, которая проходит на островах Курильской гряды. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
На Курилах стартовали учения российских военных со стрельбами
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«Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО на Курильских островах... приступили к отработке нормативов по основным предметам боевой подготовки», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, в полевых условиях военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин, оборудование и установку минно-взрывных заграждений.

В ходе учений подразделения будут использовать средства связи нового поколения, а для обнаружения целей и корректировки огня будут применяться беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3».

Ранее сообщалось, что фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота вышли в Японское море для проведения мероприятий боевой подготовки.

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