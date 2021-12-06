На шахте «Листвяжная» восстановлена работа системы вентиляции

Короткая ссылка
Работа системы вентиляции на шахте «Листвяжная» в Кузбассе восстановлена. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
На шахте «Листвяжная» восстановлена работа системы вентиляции
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«На шахте «Листвяжная» восстановлена работа системы вентиляции», — говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, за прошедшие сутки специалисты ВГСЧ МЧС России возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили шесть вентиляционных сооружений. 

Ранее сотрудники МЧС подняли на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области тела ещё двух погибших горняков.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить