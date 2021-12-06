На шахте «Листвяжная» восстановлена работа системы вентиляции
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«На шахте «Листвяжная» восстановлена работа системы вентиляции», — говорится в сообщении в Telegram.
Как отмечается, за прошедшие сутки специалисты ВГСЧ МЧС России возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили шесть вентиляционных сооружений.
Ранее сотрудники МЧС подняли на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области тела ещё двух погибших горняков.
ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек.