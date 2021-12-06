Работа системы вентиляции на шахте «Листвяжная» в Кузбассе восстановлена. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«На шахте «Листвяжная» восстановлена работа системы вентиляции», — говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, за прошедшие сутки специалисты ВГСЧ МЧС России возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили шесть вентиляционных сооружений.

Ранее сотрудники МЧС подняли на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области тела ещё двух погибших горняков.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек.