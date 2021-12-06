Вернувшаяся из ЮАР в Россию блогер рассказала об условиях изоляции

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Вернувшаяся из ЮАР российский блогер Юлия Дёмина в стриме RT «Летучка» рассказала об условиях изоляции в санатории-обсерваторе в Московской области.
Вернувшаяся из ЮАР в Россию блогер рассказала об условиях изоляции
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Дёмина рассказала, что в аэропорту прилетевшим из ЮАР сказали, что они должны провести 14 дней на карантине, несмотря на отрицательный результат экспресс-теста. После этого они были доставлены в обсерватор-санаторий.

«Вновь прибывших, тех, кто может быть потенциально опасен, то есть всех, помещают в санаторий в районе Сергиева Посада. Условия санаторные. В принципе, такой бывший советский санаторий, всё комфортно, чисто, тепло, уютно. Вода, чай — всё есть», — рассказала она.

Она отметила, что люди, помещённые на карантин, находятся в комнатах, им не разрешают выходить на улицу.

«Потому что рядом корпуса, в которых проживают отдыхающие, это было бы странно, если бы потенциально инфицированные опасным заболеванием люди выходили гулять на улицу», — объяснила Дёмина.

Она также рассказала, что ночью у неё поднялась температура, после чего её доставили в инфекционную больницу в Талдомском районе, где она находится в настоящее время.

«И тут уже каждый человек — в отдельном боксе», — рассказала она.

По её словам, её продуло в аэропорту, когда она прилетела из ЮАР. Также она заявила, что ей не показали результат теста на коронавирус.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что у девяти вернувшихся в Россию из ЮАР россиян диагностировали коронавирус, штамм устанавливается.

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