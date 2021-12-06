В Дагестане более 43 тысяч человек остались без электричества из-за аварии
- © РИА Новости / Михаил Воскресенский
«Поступила информация о том, что произошло аварийное отключение электроэнергии. Предварительная причина — замыкание на линии», — приводит ТАСС сообщение.
В результате аварии произошло отключение электроэнергии в 152 населённых пунктах, где проживают 43 197 человек.
Ранее заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак заявил, что более 300 тыс. человек в 13 регионах остаются без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.