В Дагестане более 43 тысяч человек остались без электричества из-за аварии

В Дагестане более 43 тыс. человек в 152 населённых пунктах остались без электричества из-за аварийного отключения. Об этом рассказали в региональном главке МЧС России.

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«Поступила информация о том, что произошло аварийное отключение электроэнергии. Предварительная причина — замыкание на линии», — приводит ТАСС сообщение. В результате аварии произошло отключение электроэнергии в 152 населённых пунктах, где проживают 43 197 человек. Ранее заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак заявил, что более 300 тыс. человек в 13 регионах остаются без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.