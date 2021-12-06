РИА Новости: первые вертолёты Ми-8АМТШ-ВН поступили в войска России

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Первые ветролёты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН поступили в российскую армию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

«Первые машины уже приняты. Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов», — цитирует РИА Новости свой источник.

Ми-8АТМШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) является новейшей модификацией военно-транспортного вертолёта типа Ми-8/17.

Он предназначается для огневой поддержки действий сил специального назначения.

Ранее стало известно, что российские ударные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ могут получить в состав своего вооружения управляемую многоцелевую ракету «Изделие 305Э».

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