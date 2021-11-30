Вертолёты Ми-28НМ и Ка-52М получат ракету «Изделие 305Э»

Российские ударные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ могут получить в состав своего вооружения управляемую многоцелевую ракету «Изделие 305Э».

«Ракета может быть включена в состав вооружения экспортно ориентированных боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ», — приводит ТАСС слова заместителя генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергея Михайлова.

По его словам, это позволит усилить их возможности по поражению всех типов целей.

Он добавил, что данная ракета стала первым российским многоцелевым оружием для вертолётов.

Ранее заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что новые учебные самолёты планируют поставить в российские войска до конца текущего года.