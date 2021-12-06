Российские миротворцы разминируют 400 га в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы начали разминирование 400 га территории Мардакертского района в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.

«Российским миротворческим контингентом начались работы по гуманитарному разминированию сельскохозяйственных угодий в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. Сегодня было разминировано 1,5 га территории, всего запланировано 400 га территории», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе работ обнаружено два взрывоопасных предмета.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что трёхсторонние переговоры с участием лидеров России, Азербайджана и Армении нужны для успокоения ситуации в Карабахе.