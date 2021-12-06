Российские миротворцы разминируют 400 га в Нагорном Карабахе

Короткая ссылка
Российские миротворцы начали разминирование 400 га территории Мардакертского района в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.

«Российским миротворческим контингентом начались работы по гуманитарному разминированию сельскохозяйственных угодий в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. Сегодня было разминировано 1,5 га территории, всего запланировано 400 га территории», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе работ обнаружено два взрывоопасных предмета.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что трёхсторонние переговоры с участием лидеров России, Азербайджана и Армении нужны для успокоения ситуации в Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить