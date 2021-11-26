Путин заявил о необходимости создания условий для успокоения ситуации в Карабахе

Российский президент Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что трёхсторонние переговоры с участием лидеров России, Азербайджана и Армении нужны для успокоения ситуации в Карабахе.

Он отметил, что в ситуации в регионе российские миротворцы играют позитивную роль, а также активно работает российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня.

При этом Путин выразил сожаление, что «есть проблемы, инциденты» и «до сих пор не обходится без жертв».

«Но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать всем, чтобы не только ничего подобного не возникало, а наоборот, создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе такого качества, которое позволяло бы людям спокойно жить, а странам развиваться», — приводит слова российского президента РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Сочи 26 ноября состоятся трёхсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.