Путин заявил о необходимости создания условий для успокоения ситуации в Карабахе
- РИА Новости
Он отметил, что в ситуации в регионе российские миротворцы играют позитивную роль, а также активно работает российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня.
При этом Путин выразил сожаление, что «есть проблемы, инциденты» и «до сих пор не обходится без жертв».
«Но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать всем, чтобы не только ничего подобного не возникало, а наоборот, создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе такого качества, которое позволяло бы людям спокойно жить, а странам развиваться», — приводит слова российского президента РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Сочи 26 ноября состоятся трёхсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.