Вице-премьер Голикова поздравила россиян с Днём добровольца

Вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», поздравила россиян с Днём добровольца.

«Дорогие друзья, с Днём добровольца и волонтёра! Сегодня как раз тот самый день, когда нужно сказать огромное спасибо всем тем, кто здесь, в зале, всем тем, кто будет выходить на сцену как победители, и, конечно, всем тем, кто сегодня трудится в полях», — цитирует РИА Новости Голикову.

Ранее сообщалось, что в волонтёрскую деятельность на территории России вовлечены около 2,7 млн человек, свыше 300 тыс. из них — студенты российских вузов.

Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.