Чернышенко назвал число занятых в волонтёрской деятельности в России

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В волонтёрскую деятельность на территории России вовлечены около 2,7 млн человек, из которых свыше 300 тыс. — студенты российских вузов, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко назвал число занятых в волонтёрской деятельности в России
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом он рассказал в рамках своего поздравления ко Дню добровольца.

«На сегодняшний день в России, по данным Росстата, насчитывается около 2,7 млн волонтёров, из них более 300 тыс. — это студенты вузов», — цитирует его ТАСС.

Вице-премьер отметил, что в период пандемии в России работали около 65 тыс. волонтёров-медиков, из них 35 тыс. человек трудились в медицинских организациях.

«Волонтёрство сегодня — это огромная и мощная движущая сила, объединившая людей всех возрастов со всех уголков страны и доказавшая способность выдержать любые испытания», — заявил Чернышенко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в рамках участия в церемонии вручения премии «Мы вместе» 5 декабря объявит победителя в номинации «Волонтёр года».

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