Чернышенко назвал число занятых в волонтёрской деятельности в России
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Об этом он рассказал в рамках своего поздравления ко Дню добровольца.
«На сегодняшний день в России, по данным Росстата, насчитывается около 2,7 млн волонтёров, из них более 300 тыс. — это студенты вузов», — цитирует его ТАСС.
Вице-премьер отметил, что в период пандемии в России работали около 65 тыс. волонтёров-медиков, из них 35 тыс. человек трудились в медицинских организациях.
«Волонтёрство сегодня — это огромная и мощная движущая сила, объединившая людей всех возрастов со всех уголков страны и доказавшая способность выдержать любые испытания», — заявил Чернышенко.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в рамках участия в церемонии вручения премии «Мы вместе» 5 декабря объявит победителя в номинации «Волонтёр года».