Путин объявит 5 декабря победителя в номинации «Волонтёр года»

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Президент России Владимир Путин в рамках участия в церемонии вручения премии «Мы вместе» объявит победителя в номинации «Волонтёр года».
Путин объявит 5 декабря победителя в номинации «Волонтёр года»
  • © РИА Новости / POOL

«5 декабря президент примет участие в церемонии вручения премии «Мы вместе»... Глава государства объявит имя победителя в номинации «Волонтёр года», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что он в режиме видеоконференции обратится с приветствием ко всем участникам и гостям церемонии.

Ранее на форуме «Мы вместе» наградили лауреатов всероссийского конкурса на лучший волонтёрский центр среди образовательных организаций высшего образования.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков вручил лауреатам сертификаты и обсудил социальные проекты с финалистами международной премии.

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