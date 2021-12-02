На форуме «Мы вместе» наградили лауреатов конкурса на лучший волонтёрский центр среди вузов
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Победители получат финансовую поддержку. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков вручил лауреатам сертификаты.
«Очень приятно видеть, какими семимильными шагами развивается добровольчество. Как ректор я помню, когда лет пять назад в одном из институтов мы собирались с неравнодушными студентами, выпускниками, преподавателями и обсуждали волонтёрские акции. Сейчас это масштабное движение, в котором участвует очень много школьников, студентов и просто молодых людей», — заявил Фальков.
По его словам, импульсом развития стала пандемия — россияне стали иначе смотреть на многие вещи.
Как отметил Фальков, добровольчество воспитывает лучшие человеческие качества, привносит справедливость.
Министр также обсудил социальные проекты с финалистами международной премии #МыВместе.
Ранее сообщалось, что в Москве начал работу международный форум «Мы вместе».