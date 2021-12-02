На форуме «Мы вместе» наградили лауреатов конкурса на лучший волонтёрский центр среди вузов

На форуме «Мы вместе» наградили лауреатов всероссийского конкурса на лучший волонтёрский центр среди образовательных организаций высшего образования.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Победители получат финансовую поддержку. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков вручил лауреатам сертификаты.

«Очень приятно видеть, какими семимильными шагами развивается добровольчество. Как ректор я помню, когда лет пять назад в одном из институтов мы собирались с неравнодушными студентами, выпускниками, преподавателями и обсуждали волонтёрские акции. Сейчас это масштабное движение, в котором участвует очень много школьников, студентов и просто молодых людей», — заявил Фальков.

По его словам, импульсом развития стала пандемия — россияне стали иначе смотреть на многие вещи.

Как отметил Фальков, добровольчество воспитывает лучшие человеческие качества, привносит справедливость.

Министр также обсудил социальные проекты с финалистами международной премии #МыВместе.

Ранее сообщалось, что в Москве начал работу международный форум «Мы вместе».