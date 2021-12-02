На форуме «Мы вместе» наградили лауреатов конкурса на лучший волонтёрский центр среди вузов

Короткая ссылка
На форуме «Мы вместе» наградили лауреатов всероссийского конкурса на лучший волонтёрский центр среди образовательных организаций высшего образования.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Победители получат финансовую поддержку. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков вручил лауреатам сертификаты.

«Очень приятно видеть, какими семимильными шагами развивается добровольчество. Как ректор я помню, когда лет пять назад в одном из институтов мы собирались с неравнодушными студентами, выпускниками, преподавателями и обсуждали волонтёрские акции. Сейчас это масштабное движение, в котором участвует очень много школьников, студентов и просто молодых людей», — заявил Фальков.

По его словам, импульсом развития стала пандемия — россияне стали иначе смотреть на многие вещи.

Как отметил Фальков, добровольчество воспитывает лучшие человеческие качества, привносит справедливость.

Министр также обсудил социальные проекты с финалистами международной премии #МыВместе.

Ранее сообщалось, что в Москве начал работу международный форум «Мы вместе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить