В Москве начал работу международный форум «Мы вместе»

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Международный форум «Мы вместе» открылся конференцией «Добро.Центр» в Москве, также началась программа Ассоциации волонтёрских центров.
В Москве начал работу международный форум «Мы вместе»
  • ©форум.мывместе.рф

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В 2021 году форум расширил повестку, объединив аудитории волонтёров, НКО, КСО-бизнеса, медиа и иностранных граждан.

«За три дня форума через площадки пройдут более 3 тыс. участников: добровольцы, предприниматели, общественные организации, журналисты», — заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

На конференции также представили стенд, где можно ознакомиться, как будет выглядеть пространство «Добро.Центр» в регионах.

Форум будет проходить до 5 декабря.

Ранее сообщалось, что участники общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе помогли 6,5 млн россиян во время пандемии.

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