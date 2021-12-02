В Москве начал работу международный форум «Мы вместе»
- ©форум.мывместе.рф
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
В 2021 году форум расширил повестку, объединив аудитории волонтёров, НКО, КСО-бизнеса, медиа и иностранных граждан.
«За три дня форума через площадки пройдут более 3 тыс. участников: добровольцы, предприниматели, общественные организации, журналисты», — заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
На конференции также представили стенд, где можно ознакомиться, как будет выглядеть пространство «Добро.Центр» в регионах.
Форум будет проходить до 5 декабря.
Ранее сообщалось, что участники общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе помогли 6,5 млн россиян во время пандемии.