В МГУ высказались о возможности снижения смертности от COVID-19

Заместитель директора Медицинского центра МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в эфире «Радио России» высказался о возможности снижения смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Если любого человека с признаками респираторной инфекции... вовремя начать лечить простыми, безопасными, доступными, эффективными препаратами, мы бы избежали большого количества госпитализаций, мы бы снизили смертность — я думаю, в несколько раз могли бы снизить», — цитирует РИА Новости Мацкеплишвили.

Согласно данным на 5 декабря, за сутки в России выявили 32 602 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 801 613 случаев COVID-19.

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