В Вологодской области в ДТП погибли три человека

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На трассе Москва — Архангельск в Верховажском районе Вологодской области столкнулись микроавтобус Hyundai и автомобиль Kia. В результате погибли две женщины и ребёнок.
В Вологодской области в ДТП погибли три человека
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по области.

«Сегодня около 16:50 мск в Верховажском районе Вологодской области на 641-м км автодороги М-8 Москва — Архангельск произошло столкновение микроавтобуса Hyundai и автомобиля Kia, по предварительным данным, один из водителей не справился с управлением. В результате погибли все, кто находился в салоне Kia, — две женщины и ребёнок двух-трёх лет. Машину сильно покорёжило, личности погибших выясняются», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Вельском районе Архангельской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика, один человек погиб. 

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