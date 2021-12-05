Один человек погиб в ДТП в Архангельской области
Об этом пишет Интерфакс.
По предварительным данным, водитель грузовика, пытаясь обогнать попутный автомобиль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-21140.
Как уточняется, от удара ВАЗ откинуло на двигавшийся перед грузовиком автомобиль Niva Chevrolet.
В результате инцидента один человек погиб и двое пострадали.
Ранее в Брянской области фура с прицепом выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями, четыре человека погибли, один госпитализирован.