Один человек погиб в ДТП в Архангельской области

В Вельском районе Архангельской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика, один человек погиб. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Об этом пишет Интерфакс.

По предварительным данным, водитель грузовика, пытаясь обогнать попутный автомобиль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-21140.

Как уточняется, от удара ВАЗ откинуло на двигавшийся перед грузовиком автомобиль Niva Chevrolet.

В результате инцидента один человек погиб и двое пострадали.

Ранее в Брянской области фура с прицепом выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями, четыре человека погибли, один госпитализирован.