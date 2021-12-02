В ДТП с фурой под Брянском погибли четыре человека

В Брянской области фура с прицепом выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями, четыре человека погибли, один госпитализирован.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Iveco с полуприцепом, двигаясь со стороны г. Брянска в сторону г. Новозыбкова, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Huyndai, ГАЗ-27510 и ВАЗ-21099», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

В результате ДТП водитель и пассажир Iveco, водители автомобилей ГАЗ и ВАЗ погибли.

Пассажир автомобиля ВАЗ доставлен в больницу.

Ранее грузовик в Рязани совершил наезд на трёх женщин на автобусной остановке.