В ДТП с фурой под Брянском погибли четыре человека

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В Брянской области фура с прицепом выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями, четыре человека погибли, один госпитализирован.
В ДТП с фурой под Брянском погибли четыре человека
  • РИА Новости

«По предварительной информации, водитель автомобиля Iveco с полуприцепом, двигаясь со стороны г. Брянска в сторону г. Новозыбкова, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Huyndai, ГАЗ-27510 и ВАЗ-21099», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

В результате ДТП водитель и пассажир Iveco, водители автомобилей ГАЗ и ВАЗ погибли.

Пассажир автомобиля ВАЗ доставлен в больницу.

Ранее грузовик в Рязани совершил наезд на трёх женщин на автобусной остановке. 

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