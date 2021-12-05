Путин поприветствовал участников церемонии закладки лицея имени Долгих

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Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участникам торжественной церемонии закладки лицея имени дважды Героя Социалистического Труда В.И. Долгих в городском округе Истра. Приветствие президента опубликовано на сайте Кремля.
Путин поприветствовал участников церемонии закладки лицея имени Долгих
  • РИА Новости

«Приветствую вас на церемонии закладки лицея имени Владимира Ивановича Долгих — дважды Героя Социалистического Труда, человека большого личного мужества, настоящего патриота, добровольца-фронтовика — участника битвы за Москву», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что «глубоко символично, что нынешнее торжественное мероприятие приурочено к 80-летней годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой».

«Эти героические события навсегда останутся одной из самых ярких, незабываемых страниц отечественной и мировой истории, а для жителей Истры, всего Подмосковья они имеют особое значение. Тогда, в 1941 году, в жестоких сражениях на подступах к столице воочию проявились стойкость и отвага наших бойцов и командиров, всех защитников города, их сила духа и воля. Мы в неоплатном долгу перед солдатами Великой Отечественной и должны сохранить для будущих поколений правду о минувшей войне. Уверен, что Технологический лицей имени В.И. Долгих станет современным, передовым учебным заведением, гостеприимным домом для сотен мальчишек и девчонок, которые вырастут отличными специалистами и достойными гражданами нашей страны», — заявил глава государства.

В сентябре сообщалось, что Путин направил приветствие организаторам и участникам всероссийского дня бега «Кросс нации». 

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