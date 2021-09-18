Путин приветствовал организаторов и участников всероссийского дня бега «Кросс нации»

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Российский лидер Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам всероссийского дня бега «Кросс нации». Оно опубликовано на сайте Кремля.
Путин приветствовал организаторов и участников всероссийского дня бега «Кросс нации»
  • © РИА Новости

«Рад приветствовать вас и поздравить со стартом всероссийского дня бега «Кросс нации», — заявил Путин.

Он отметил, что «день бега широко отмечается по всей стране, объединяет сотни тысяч человек разного возраста».

«Это действительно уникальный проект, который уже стал неотъемлемой частью массового физкультурного движения России. И потому отрадно, что, несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, традиции «Кросса нации» не прервались. Хотел бы поблагодарить организаторов за инициативность и преданность делу, за внимательный, бережный подход к здоровью участников. Уверен, что День бега пройдёт с успехом, вовлечёт в свою орбиту многочисленных энтузиастов, вдохновит ещё больше граждан выбрать активный образ жизни», — сообщил президент.

Ранее сообщалось, что Путин направил телеграмму участникам и гостям XXV Форума современной журналистики «Вся Россия — 2021».

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