Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров за их активную деятельность в условиях пандемии.

«Действительно, огромную нагрузку, ответственность взяли на себя волонтёры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды... Хочу вновь поблагодарить всех, кто проявил такую солидарность, кто в этот непростой период не остался в стороне, не остался равнодушным», — сказал он.

Как отметил Путин, труд волонтёров «благороден по своей сути».

«А ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы наших граждан», — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин в рамках участия в церемонии вручения премии «Мы вместе» объявит победителя в номинации «Волонтёр года».