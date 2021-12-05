Путин поблагодарил волонтёров за их активную деятельность в условиях пандемии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров за их активную деятельность в условиях пандемии.
Путин поблагодарил волонтёров за их активную деятельность в условиях пандемии
  • РИА Новости

«Действительно, огромную нагрузку, ответственность взяли на себя волонтёры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды... Хочу вновь поблагодарить всех, кто проявил такую солидарность, кто в этот непростой период не остался в стороне, не остался равнодушным», — сказал он.

Как отметил Путин, труд волонтёров «благороден по своей сути».

«А ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы наших граждан», — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин в рамках участия в церемонии вручения премии «Мы вместе» объявит победителя в номинации «Волонтёр года».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить