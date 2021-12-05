В Калужской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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В Минздраве Калужской области рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Калужской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Цель по вакцинации — привить 650 240 человек, всего вакцинированы 81,03% от плана», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве заявили, что «уровень привитых в Калуге — 74,87%».

Согласно данным на 5 декабря, за сутки в России выявили 32 602 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 801 613 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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