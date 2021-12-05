В Москве за сутки от коронавируса умерли 92 человека

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В Москве за сутки от коронавирусной инфекции умерли 92 пациента. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В Москве за сутки от коронавируса умерли 92 человека
  • РИА Новости

«В Москве выявлен 3301 новый случай... За сутки госпитализированы 842 человека, скончались 92 пациента», — говорится в заявлении городского оперштаба в Telegram.

Отмечается, что вместе с тем выздоровели ещё 3184 пациента с COVID-19.

Общее число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 790 218.

В конце октября в Москве вступили в силу очередные антикоронавирусные ограничения, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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