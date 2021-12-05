В России за сутки провели более 580 тысяч тестов на выявление коронавируса

В России за сутки проведено 587 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 587 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 декабря остаются 1 704 183 человека», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Отмечается, что всего в России проведено более 228 млн тестов на коронавирус.

Ранее стало известно, что с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе Сочи начинает работать система QR-кодов.