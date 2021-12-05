В семье лётчика Ярошенко рассчитывают на обсуждение Путиным и Байденом судьбы россиянина
«Надеемся, что во вторник вопрос о наших близких снова прозвучит, что президенты России и США вернутся к его решению... Хочется, чтобы этот кошмар наконец закончился и наши родные люди встретили Новый год и Рождество в кругу своих семей», — сказала она в комментарии ТАСС.
Собеседница издания напомнила, что семья Ярошенко ждёт россиянина домой уже более 11 лет.
Российские дипломаты ранее призвали власти США оказать необходимую медицинскую помощь лётчику Ярошенко и другим россиянам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях Соединённых Штатов.
В сентябре суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство об освобождении Ярошенко по состоянию здоровья.