В семье лётчика Ярошенко рассчитывают на обсуждение Путиным и Байденом судьбы россиянина

В семье отбывающего наказание на территории США россиянина Константина Ярошенко рассчитывают, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят вопрос освобождения заключённых россиян и американцев, заявила жена лётчика Виктория Ярошенко.

«Надеемся, что во вторник вопрос о наших близких снова прозвучит, что президенты России и США вернутся к его решению... Хочется, чтобы этот кошмар наконец закончился и наши родные люди встретили Новый год и Рождество в кругу своих семей», — сказала она в комментарии ТАСС.

Собеседница издания напомнила, что семья Ярошенко ждёт россиянина домой уже более 11 лет.

Российские дипломаты ранее призвали власти США оказать необходимую медицинскую помощь лётчику Ярошенко и другим россиянам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях Соединённых Штатов.

В сентябре суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство об освобождении Ярошенко по состоянию здоровья.