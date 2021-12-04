В Москве за сутки от коронавируса умерли 93 человека
- Reuters
«В Москве выявлено 3356 новых случаев... За сутки госпитализированы 865 человек, скончались 93 пациента», — говорится в заявлении городского оперштаба в Telegram.
Отмечается, что вместе с этим после COVID-19 выздоровели ещё 3718 пациентов.
Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 787 034.
В конце октября в Москве вступили в силу очередные коронавирусные ограничения, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.