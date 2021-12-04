В Москве за сутки от коронавируса умерли 93 человека

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции умерли 93 пациента. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В Москве выявлено 3356 новых случаев... За сутки госпитализированы 865 человек, скончались 93 пациента», — говорится в заявлении городского оперштаба в Telegram.

Отмечается, что вместе с этим после COVID-19 выздоровели ещё 3718 пациентов.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 787 034.

В конце октября в Москве вступили в силу очередные коронавирусные ограничения, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.