В России за сутки провели 611 тысяч тестов на выявление коронавируса
- РИА Новости
«За последние сутки проведено 611 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 декабря остаются 1 710 657 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Отмечается, что всего в России проведено более 227,4 млн тестов на коронавирус.
Ранее стало известно, что с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе Сочи начинает работать система QR-кодов.