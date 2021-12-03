Власти Самарской области договорились о сотрудничестве с Фондом ЖКХ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин заключили в Москве соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает sova.info.

«Это ещё один шаг на пути взаимодействия с фондом. Такое взаимодействие является весьма интересным и выгодным для всех регионов, в том числе для Самарской области. Рад, что у фонда есть заинтересованность в нашем развитии», — заявил Азаров.

Из документа следует, что фонд будет оказывать содействие области в реализации проектов комплексного развития территорий, чтобы обеспечить устойчивое сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания, а также увеличение общего объёма ввода жилья и повышение уровня комфортности городской среды.

«Сегодня мы подписываем очень важное соглашение: во-первых, люди, которые проживают в аварийном жилье, переедут в новые квартиры. Во-вторых, что немаловажно, они будут переселены в район, где в том числе построят объекты социальной инфраструктуры. И в-третьих, на этих территориях будет возведено почти 260 тыс. кв. м комфортного и безопасного жилья», — сказал, со своей стороны, Цицин, слова которого приводит volga.news.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2021 году построили около 80 социальных объектов.