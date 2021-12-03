В Москве в 2021 году построили около 80 социальных объектов
- © пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Об этом сообщает НСН.
По словам Бочкарёва, суммарная площадь объектов — 615 тыс. кв. м. Заммэра уточнил, что в эксплуатацию ввели 17 спортивных объектов, десять объектов здравоохранения и два объекта для учреждений культуры.
«Кроме того, построено 49 зданий для школ и детских садов», — сказал он.
Как ранее передавал телеканал «360», власти Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья за 2021 и 2022 годы.