В Москве в 2021 году построили около 80 социальных объектов

Заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв заявил, что в Москве за 11 месяцев 2021 года построили 78 социальных объектов различного назначения.

Об этом сообщает НСН.

По словам Бочкарёва, суммарная площадь объектов — 615 тыс. кв. м. Заммэра уточнил, что в эксплуатацию ввели 17 спортивных объектов, десять объектов здравоохранения и два объекта для учреждений культуры.

«Кроме того, построено 49 зданий для школ и детских садов», — сказал он.

Как ранее передавал телеканал «360», власти Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья за 2021 и 2022 годы.