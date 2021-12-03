В Москве в 2021 году построили около 80 социальных объектов

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Заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв заявил, что в Москве за 11 месяцев 2021 года построили 78 социальных объектов различного назначения.
В Москве в 2021 году построили около 80 социальных объектов
  • © пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Об этом сообщает НСН.

По словам Бочкарёва, суммарная площадь объектов —  615 тыс. кв. м. Заммэра уточнил, что в эксплуатацию ввели 17 спортивных объектов, десять объектов здравоохранения и два объекта для учреждений культуры.

«Кроме того, построено 49 зданий для школ и детских садов», — сказал он.

Как ранее передавал телеканал «360», власти Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья за 2021 и 2022 годы.

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