В Росстате сообщили о сокращении численности бедных в III квартале 2021 года

По данным Росстата, в III квартале текущего года число российских граждан с доходами ниже границы бедности снизилось до 16 млн, что составляет 11% населения.

Как сообщил ТАСС, по итогам III квартала 2021 года число людей, чьи доходы находятся ниже границы бедности, уменьшилось на 2,8 млн.

Агентство отмечает, что такая динамика связана с увеличением среднедушевых номинальных доходов населения на 15,5%.

При этом число занятого населения за указанный период возросло на 2,6%, достигнув 72,2 млн человек.

В конце ноября правительство России утвердило правила определения «границы бедности».

По данным кабмина, «при расчёте показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности».