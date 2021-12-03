Голикова назвала пять регионов с наименьшим коллективным иммунитетом к коронавирусу

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Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала пять регионов с наименьшими показателями коллективного иммунитета к коронавирусу.
Голикова назвала пять регионов с наименьшим коллективным иммунитетом к коронавирусу
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, по словам Голиковой, в число таких регионов входят Дагестан с показателем коллективного иммунитета 24,9%, Кабардино-Балкария — 36,2%, Карачаево-Черкесия — 36,2%, Ставрополье — 36,2% и Владимирская область — 39,3%.

Ранее вице-премьер сообщила, что первым из субъектов России необходимого коллективного иммунитета к коронавирусу достиг Севастополь с показателем 80,8%. При этом коллективный иммунитет выше 72% зафиксирован на Чукотке, в Туве, Карелии, Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.

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