Голикова назвала пять регионов с наименьшим коллективным иммунитетом к коронавирусу

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала пять регионов с наименьшими показателями коллективного иммунитета к коронавирусу.

Как передаёт РИА Новости, по словам Голиковой, в число таких регионов входят Дагестан с показателем коллективного иммунитета 24,9%, Кабардино-Балкария — 36,2%, Карачаево-Черкесия — 36,2%, Ставрополье — 36,2% и Владимирская область — 39,3%.

Ранее вице-премьер сообщила, что первым из субъектов России необходимого коллективного иммунитета к коронавирусу достиг Севастополь с показателем 80,8%. При этом коллективный иммунитет выше 72% зафиксирован на Чукотке, в Туве, Карелии, Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.