В России запустили волонтёрский проект «Доступная медицинская помощь»

В России начал работу волонтёрский проект «Доступная медицинская помощь».

Об этом сообщает Life.ru.

В рамках проекта врачи-волонтёры разных специальностей предоставляют медицинские услуги гражданам, оказавшимся в непростом социальном положении.

Пока организация работает только в Тульской области, но географию планируется расширить.

Как заявила автор проекта Светлана Ведерникова, в настоящее время в нём участвуют 12 врачей. Пока они используют личное медоборудование, но в планах организации — закупить собственное.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».