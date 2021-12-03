Во Владивостоке возложили цветы к памятнику морякам Тихоокеанского флота по случаю Дня Неизвестного Солдата
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
В Гайдамакский сквер пришли военнослужащие, ветераны, воспитанники патриотических клубов, курсанты.
«Сегодня мы отдаём дань памяти советским и российским воинам, погибшим и пропавшим без вести во время Великой Отечественной войны, в локальных войнах и вооружённых конфликтах, чьи имена неизвестны. Наш долг — хранить память об их подвигах», — заявил председатель думы Владивостока Андрей Брик.
Памятная церемония прошла и в Салехарде, передаёт «Ямал-Медиа». Общественники, представители Росгвардии и волонтёры Победы возложили цветы к Вечному огню.
«В годы Великой Отечественной войны погибло очень много наших земляков. Эту память нужно чтить, передавать нашим детям и внукам. Это неотъемлемая часть нашей истории», — отметил Сергей Сэротэтто, волонтёр муниципального штаба «Волонтёров Победы».
Ранее сообщалось, что в Калужской области перезахоронили останки 68 десантников 4-го воздушно-десантного корпуса, погибших в годы Великой Отечественной войны.