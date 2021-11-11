В Калужской области перезахоронили останки десантников, погибших в Великую Отечественную войну

В Калужской области перезахоронили останки 68 десантников 4-го воздушно-десантного корпуса, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Церемония прошла в мемориальном комплексе у деревни Барсуки Мосальского района. Её посетили командующий ВДВ Андрей Сердюков, губернатор Владислав Шапша, поисковики, ветераны и военнослужащие.

Бойцы погибли в 1942 году в ходе Вяземской воздушно-десантной операции. Их останки нашли поисковики во время Всероссийской вахты памяти.

«В период тяжёлых боев за Москву десантникам удалось оттянуть на себя и сковать в районе Вязьмы и Юхнова значительную часть четырёх немецких армейских корпусов группы армий «Центр», тем самым ограничив возможности немцев по нанесению контрударов по наступающим частям», — заявил Сердюков.

Ранее ОТР сообщало, что в Брянской области перезахоронили останки 43 бойцов Красной армии. Церемонии прошли в посёлке Рождественском и селе Новоямском.