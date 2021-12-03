Эксперт Данина прокомментировала ситуацию на рынке труда в России

Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина прокомментировала ситуацию на рынке труда в России.

«Мы наблюдаем весь последний год историю о нарастающем дисбалансе на рынке труда. Сейчас общая динамика вакансий превышает 60% от года к году, такого не было никогда. Если посмотреть на тренды, которые показывает Росстат, то они те же самые. Спрос на людей тоже динамически возрастает», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, при этом предложение соискателей не отвечает такому спросу.

Как пояснила Данина, если годом ранее на одну вакансию приходилось шесть-семь резюме, то сейчас их менее четырёх.

«Такие цифры различаются по регионам и отраслям, но тенденция воспроизводится по всем профессиональным группам», — добавила эксперт.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.