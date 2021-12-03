Из ЮАР в Москву около 100 россиян вылетели двумя рейсами Ethiopian Airlines

Около 100 россиян вылетели в пятницу рейсами Ethiopian Airlines из ЮАР в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в ЮАР.

Два самолёта практически одновременно вылетели в Аддис-Абебу из Йоханнесбурга и Кейптауна.

В посольстве России в Эфиопии уточнили, что в столице этой страны пассажиры обоих рейсов соединятся и одним самолётом полетят в Москву в 23:00.

Ранее сообщалось, что у двух пассажиров частного рейса, прибывшего из ЮАР, выявлен коронавирус. Выясняется штамм.