Из ЮАР в Москву около 100 россиян вылетели двумя рейсами Ethiopian Airlines
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в ЮАР.
Два самолёта практически одновременно вылетели в Аддис-Абебу из Йоханнесбурга и Кейптауна.
В посольстве России в Эфиопии уточнили, что в столице этой страны пассажиры обоих рейсов соединятся и одним самолётом полетят в Москву в 23:00.
Ранее сообщалось, что у двух пассажиров частного рейса, прибывшего из ЮАР, выявлен коронавирус. Выясняется штамм.