Из ЮАР в Москву около 100 россиян вылетели двумя рейсами Ethiopian Airlines

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Около 100 россиян вылетели в пятницу рейсами Ethiopian Airlines из ЮАР в Москву.
Из ЮАР в Москву около 100 россиян вылетели двумя рейсами Ethiopian Airlines
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в ЮАР.

Два самолёта практически одновременно вылетели в Аддис-Абебу из Йоханнесбурга и Кейптауна.

В посольстве России в Эфиопии уточнили, что в столице этой страны пассажиры обоих рейсов соединятся и одним самолётом полетят в Москву в 23:00.

Ранее сообщалось, что у двух пассажиров частного рейса, прибывшего из ЮАР, выявлен коронавирус. Выясняется штамм.

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