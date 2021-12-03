Коронавирус выявлен у двух вернувшихся из ЮАР в Россию человек

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У двух пассажиров частного рейса, прибывшего в Россию из ЮАР, выявлен коронавирус. Выясняется штамм.

«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию», — приводит Интерфакс сообщение Роспотребназдора.

Отмечается, что заболевшие находились на карантине по прилёте, в настоящее время они госпитализированы.

«Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается», — отметили в ведомстве.

Также было проведено экспресс-тестирование всех пассажиров рейса, они изолированы на 14 дней.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не располагает данными о смертях от нового штамма коронавируса «омикрон».

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