Коронавирус выявлен у двух вернувшихся из ЮАР в Россию человек
«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию», — приводит Интерфакс сообщение Роспотребназдора.
Отмечается, что заболевшие находились на карантине по прилёте, в настоящее время они госпитализированы.
«Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается», — отметили в ведомстве.
Также было проведено экспресс-тестирование всех пассажиров рейса, они изолированы на 14 дней.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не располагает данными о смертях от нового штамма коронавируса «омикрон».