Ушаков рассказал о планируемых встречах Путина с лидерами стран ЕАЭС и СНГ до конца года
- РИА Новости
«Если брать наших союзников ЕАЭС и СНГ, то есть намётки, что наш президент встретится со многими из них... до конца года», — передаёт РИА Новости заявление Ушакова.
По его словам, в декабре намечена видеоконференция заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое финализирует председательство Казахстана в ЕАЭС.
Впоследствии Путин осуществит ряд контактов, в том числе очно и по телефону.
«Что касается Лукашенко, он сам об этом заявил... такой контакт предусматривается», — заключил Ушаков.
Ранее стало известно, что переговоры об организации визита Путина в Китай в феврале 2022 года уже ведутся с китайскими партнёрами.