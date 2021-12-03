Ушаков рассказал о планируемых встречах Путина с лидерами стран ЕАЭС и СНГ до конца года

Президент России Владимир Путин может провести очные встречи с лидерами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, а также со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца текущего года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Если брать наших союзников ЕАЭС и СНГ, то есть намётки, что наш президент встретится со многими из них... до конца года», — передаёт РИА Новости заявление Ушакова.

По его словам, в декабре намечена видеоконференция заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое финализирует председательство Казахстана в ЕАЭС.

Впоследствии Путин осуществит ряд контактов, в том числе очно и по телефону.

«Что касается Лукашенко, он сам об этом заявил... такой контакт предусматривается», — заключил Ушаков.

Ранее стало известно, что переговоры об организации визита Путина в Китай в феврале 2022 года уже ведутся с китайскими партнёрами.