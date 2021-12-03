Путин поручил создать механизм защиты номинальной стоимости инвестиций в НПФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по образцу системы страхования банковских вкладов.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... внести изменения в законодательство России, обеспечивающие создание механизма защиты номинальной стоимости вложений в НПФ», — сообщается на официальном сайте Кремля в перечне поручений по итогам 13-го инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Отмечается, что данное поручение сделано в целях стимулирования долгосрочных сбережений граждан.

Оно должно быть выполнено в срок до 15 декабря следующего года.

Ранее Путин поручил правительству и Центробанку разработать меры по привлечению частных инвестиций в проекты экологического, социального и корпоративного управления (ESG).