Путин поручил кабмину и ЦБ разработать меры по привлечению инвестиций в ESG-проекты
«Обеспечить разработку и реализацию комплекса постоянно действующих мер, направленных на привлечение и стимулирование частных инвестиций в проекты, создающие положительные экологические и социальные эффекты, включая в том числе налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов», — приводит РИА Новости фрагмент телеграммы.
Отмечается, что список мер должен быть подготовлен до 15 декабря.
Ранее ректор Российского экономического университета им. Плеханова Иван Лобанов выразил мнение, что переход к ESG может определить новый уклад жизни и экономики в России.