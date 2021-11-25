Экономист Лобанов рассказал о перспективах ESG для России

Ректор Российского экономического университета им. Плеханова Иван Лобанов выразил мнение, что переход к экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) может определить новый уклад жизни и экономики.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что ESG даст России хорошие шансы для развития.

«По этому пути пошли 15 лет назад страны Европы, Китай, Япония. Нам необходимо тщательно изучить международный опыт, особенно стран, близких к России по производственной структуре экономики, по используемым технологиям, оставляемому углеродному следу. При этом помимо экологических проблем, которым сейчас у нас уделяют большое внимание, не забывать и про корпоративные ценности», — среди прочего сказал Лобанов.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что введение углеродных сборов и модернизация энергетических мощностей — путь не только к углеродной нейтральности, но и к современной экономике.