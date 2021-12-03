Хабаровский школьник рассказал подробности драки, в результате которой погиб его друг

Ученик школы №6 в Комсомольске-на-Амуре рассказал подробности драки, в результате которой погиб его друг.

В беседе с Life.ru он заявил, что на пятом уроке 13-летнего мальчика стал задирать одноклассник, бросая в его сторону бумажки. Школьнику это не понравилось, и он решил ответить тем же. Тогда обидчик встал и резко ударил мальчика.

«Мой друг после удара в висок упал на пол и где-то минуту ни на что не реагировал. Учительница подошла через несколько минут и поняла, что Лёша не реагирует. Я быстро побежал за медиком», — утверждает ученик.

Дети помогли донести одноклассника до медпункта и ушли домой. Спустя некоторое время их вызвали в школу, где полиция сообщила, что мальчик умер.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку после появления в социальных сетях видео с избиением школьницы в Электростали.