Роскомнадзор сообщил об оплате TikTok всех назначенных штрафов

В Роскомнадзоре сообщили Интерфакс, что компания TikTok оплатила назначенные штрафы полностью.

Отмечается, что с начала года российские суды оштрафовали компании Meta (ранее — Facebook), Google и TikTok за неудаление признанной в России запрещённой информации на 111,6 млн рублей.

Так, Facebook (Meta Platforms) получил штрафы на сумму 70 млн рублей, Google — на 37,5 млн рублей, TikTok — на 4,1 млн рублей.

TikTok оплатил штрафы полностью, Facebook оплатил восемь штрафов на общую сумму 26 млн рублей, а Google — только три штрафа на сумму 6 млн руб.

Ранее сообщалось, что компаниям Google и Meta грозит оборотный штраф до 1/10 годовой выручки.

В октябре в Роскомнадзоре заявили, что ведомство подаст в суд для взыскания с Google оборотных штрафов за систематическое неудаление запрещённого контента.