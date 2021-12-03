Голикова сообщила о более напряжённой ситуации с COVID-19 в четырёх регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о более напряжённой ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в четырёх регионах.

Её заявление опубликовано на сайте стопкоронавирус.рф.

«Более напряжённой стала эпидобстановка в четырёх субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях, Республике Чечня», — рассказала вице-премьер.

Согласно данным на 3 декабря, за сутки в России выявили 32 930 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 736 037 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.