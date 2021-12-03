РБК: новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко
- РИА Новости
По информации издания, Кириенко стал вице-президентом «Ростелекома» в сентябре 2016 года и отвечал там за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.
В «Ростелекоме» эту информацию не прокомментировали.
3 декабря стало известно, что гендиректор VK Борис Добродеев уходит с поста и покидает компанию.
Он продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового генерального директора.