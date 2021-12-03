РБК: новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко

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Новым генеральным директором VK станет Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома», сообщает РБК со ссылкой на источники, осведомлённые о кадровом решении. Кириенко сменит на этом посту Бориса Добродеева, который возглавлял холдинг с 2016 года.
РБК: новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко
  • РИА Новости

По информации издания, Кириенко стал вице-президентом «Ростелекома» в сентябре 2016 года и отвечал там за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.

В «Ростелекоме» эту информацию не прокомментировали.

3 декабря стало известно, что гендиректор VK Борис Добродеев уходит с поста и покидает компанию.

Он продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового генерального директора.

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